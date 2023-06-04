Çankaya Belediyesi, Nazım Hikmet'i 'Milli Mücadele ve Edebiyat' söyleşileriyle andı
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Çankaya Belediyesi, usta şair Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 60. yılında 'Milli Mücadele ve Edebiyat' söyleşileri kapsamında 'Kuvayi Milliye Destanı' eseri ile andı. Usta şairin adıyla Çankaya'da hizmete açılan Nazım Hikmet Çankaya Evi'nde düzenlenen söyleşide; Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Hasine Tekin ve öğretim üyesi Gökçe Ulus usta şairin eserleri ile Milli Mücadele'ye katkılarını örneklerle anlattı.
Çankaya Belediyesi, usta şair Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 60. yılında 'Milli Mücadele ve Edebiyat' söyleşileri kapsamında 'Kuvayi Milliye Destanı' eseri ile andı.
Usta şairin adıyla Çankaya'da hizmete açılan Nazım Hikmet Çankaya Evi'nde düzenlenen söyleşide; Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Hasine Tekin ve öğretim üyesi Gökçe Ulus usta şairin eserleri ile Milli Mücadele'ye katkılarını örneklerle anlattı.
'Vatan Şairi' olarak bilinen Nazım Hikmet'in imparatorluktan bağımsızlığa giden yolda yazdığı eserlerin Milli Mücadele'ye katkısının yadsınamaz olduğunu dile getiren katılımcılar, Nazım Hikmet'in ölümünün üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen toplumlar tarafından takdir gördüğünün altını çizdi.