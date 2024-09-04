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Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 4. gün etkinlikleri gerçekleştirildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Müzisyen Orhan Çakmak konser verirken, Troya Müzesi Saffet Paşa Konferans Salonu'nda sempozyum düzenlendi. Ayrıca sanat atölyeleri, film platformu etkinliği ve çocuk köyü gibi etkinlikler de gerçekleştirildi. Can Bonomo'nun konseri de büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 4'üncü gün etkinlikleri gerçekleştirildi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9'uncu durağı olan Çanakkale'de, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde müzisyen Orhan Çakmak dinleyicileriyle buluştu.

Troya Müzesi Saffet Paşa Konferans Salonu'nda 3. Troas Sempozyumu festival katılımcılarını ağırlamaya devam etti.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "İpekten Sanata", Handesanat Atölye'de ise Keçecilik Atölyesi çalışmaları düzenlendi. Sanatseverler atölyelerde yeni bilgi ve beceriler deneyimledi.

Kolin Otel'de gerçekleşen Troya Film Platform etkinliğinde sinema sanatı üzerine konuşuldu.

Çanakkale Seramik Müzesi'nde Geleneksel Çanakkale Seramikleri Çalıştayı gerçekleştirildi.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Çocuklar, festivalin dördüncü gününde çocuk tiyatrosu "Ege ile Gaga" ve meddah anlatımıyla gönüllerince eğlendi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde konser veren Can Bonomo'yu çok sayıda kişi dinlemeye geldi.

Bonomo, "Kara Konular", "Dem", "Tükeniyor Ömrüm" ve "Güneş" gibi en sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde, Yıldız Tilbe'nin "Delikanlım" şarkısını kendisini dinlemeye gelen hayranlarına söyletti. ???????

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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