Son dakika haberi: Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü tören hazırlıkları başladı

- Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü tören hazırlıkları başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü tören hazırlıkları tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Anzak Koyu, Conk Bayırı ve Şehitler Abidesi'nde başladı.

İtilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı'nı geçme çalışmalarının başarısız olmasıyla birlikte daha sonra karadan çıkarma yaparak yeniden hüsrana uğramasının ardından 107 yıl geçti. Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü tören hazırlıkları tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Anzak Koyu, Conk Bayırı ve Şehitler Abidesi'nde başladı.

24 Nisan günü sabaha karşı Anzak koyunda gerçekleştirilecek olan 'Şafak Ayini' için platformlar ve çadırlar bölgeye getirildi. 25 Nisan günü de Conk Bayırı'nda yapılacak törenler için tribün kurulumu gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi'nde de çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Pandeminin artık bitme aşamasına gelmesi, dünyanın normalleşme sürecine girmesiyle Çanakkale Tarihi Alandaki kutlamalar ve etkinlikler de kaldığı yeden devam edecektir. Çanakkale Kara Muharebelerinin 107'nci yıl dönümünü hep beraber idrak edeceğiz. Tabi Türk tarihi açısından Çanakkale Kara Muharebelerinin önemi bütün hepimizin malumu. Çanakkale'de büyük bir kahramanlık destanı yazılmış ve 18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'nı denizden geçemeyeceğini anlayan itilaf devletleri karadan zorlayarak İstanbul'a geçme planları işte bu topraklarda hüsranla sona ermiştir. Bu savaşlar Türk milletinin zaferi ile sona ermiştir. Türk milleti tarihe Çanakkale Geçilmez destanını ilan etmiştir. Tabi Türk tarihi açısından, Türk milleti açısından bu kadar önemli olan buradaki savaşların şu anda dünyanın çok değişik ülkelerinde de bir hatırası var. Başta Anzaklar yani Avustralya ve Yeni Zelandalılar olmak üzere birçok ülke burada her yıl olduğu gibi yine törenlerini icra edecekler. Anzak Koyu'nda şafak ayini ile atalarını anıyorlar. Tabi bunula birlikte İngiliz ve Fransızların da törenleri oluyor. Çanakkale Tarihi Alanı, Gelibolu Yarımadası barışın ve esenliğin hakim olduğu bir yerdir ve herkes burada özgürce ve huzur içerisinde hem ziyaretini gerçekleştiriyor hem de törenlerini icra ediyor. Çanakkale Savaşları'ndan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak annelerine seslendiği gibi bu toprak artık onların evlatlarının ebedi istirahatgahı olan yerlerdir. Artık onlar bu toprakların evlatları olmuşlardır ve huzur içinde uyusunlar. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak buraya gelen misafirlerimizi, ziyaretçilerimizi rahat ettirmek, huzur içerisinde ziyaretlerini yapmalarını sağlamak, törenlerini de huzur içerisinde yapmalarını sağlamak için bütün devletimizin kurumları ile beraber çalışıyoruz" diye konuştu.