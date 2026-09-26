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Çanakkale Gökçeada'da Tokat yazmacılığı sergisi ziyarete açıldı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Tokat yazmacılığını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan 'Ihlamur'un Nazlı Yüzü Sergisi' törenle ziyarete açıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Osman Acar, kursiyerleri, emekle hazırladıkları çalışmalar için tebrik etti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde "Ihlamur'un Nazlı Yüzü Sergisi" ziyarete açıldı.

Geleneksel Türk el sanatlarının özgün örneklerinden Tokat yazmacılığının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan sergi düzenlenen törenle açıldı.

Sergiye katlılan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ve ilçe protokolüyle sergiyi gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Acar, kursiyerleri büyük bir emek, sabır ve özenle hazırladıkları çalışmalarla ilgili olarak tebrik etti.

Program, serginin gezilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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