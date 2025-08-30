Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali Açılışı Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Troya Kültür Yolu Festivali açılışında çeşitli sergileri ziyaret etti ve kortej yürüyüşüne katıldı.

1) 'GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN ORTAK PAYDASI OLAN BİR FESTİVAL HAFTASI OLARAK GÖRMEK GEREKİYOR' (3)

BAKAN YARDIMCISI ÇAM, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali'ni açılışı için Çanakkale'ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çanakkale Deniz Müzesi'ndeki 'Paranın Yüzünde Anadolu Troya'dan Çanakkale'ye Sergisi'ni ziyaret etti. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde açılan 'Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ni de gezen protokol, 'Robotik Kodlama' etkinliğinde ise çocuklarla bir araya geldi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ise 'Hayal İstanbul Sergisi'ndeki eserleri inceleyen Bakan Yardımcısı Çam, son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı için gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'a kortej yürüyüşünde Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan

İşte Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.