Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali Açılışı Yapıldı

1) 'GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN ORTAK PAYDASI OLAN BİR FESTİVAL HAFTASI OLARAK GÖRMEK GEREKİYOR' (3)

BAKAN YARDIMCISI ÇAM, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali'ni açılışı için Çanakkale'ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çanakkale Deniz Müzesi'ndeki 'Paranın Yüzünde Anadolu Troya'dan Çanakkale'ye Sergisi'ni ziyaret etti. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde açılan 'Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ni de gezen protokol, 'Robotik Kodlama' etkinliğinde ise çocuklarla bir araya geldi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ise 'Hayal İstanbul Sergisi'ndeki eserleri inceleyen Bakan Yardımcısı Çam, son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı için gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'a kortej yürüyüşünde Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.