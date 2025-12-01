Çanakkale'de Ritim Kursu ile Stres Atma Yolu

ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale'de farklı yaş ve meslek gruplarından kişiler, gittikleri ritim kursunda günlük hayatın ve yoğun iş temposunun stresini darbuka çalarak atıyor.

Aralarında avukat, mühendis, öğretmen, emekli, yönetici ve ev kadınlarının da yer aldığı 85 kişi, şef Ömer Aydın yönetimindeki Sol Anahtarı Ritim Grubu'nda türkü, pop ve yabancı şarkılara darbukayla ritim tutarak hem eğleniyor hem de stres atıyor.

Ritim ve darbuka çalma konusunda kendilerini geliştiren grubun bazı üyeleri, bu ay verecekleri yıl sonu konserleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sol Anahtarı Ritim Grubu şefi Ömer Aydın, AA muhabirine, çalışmalara başladıkları 2022 yılında ritim grubunda 6 kişinin bulunduğunu, bugün bu sayının 85'e ulaştığını söyledi.

Grubun içinde farklı meslek gruplarından katılımcıların bulunduğunu anlatan Aydın, "Grubun çoğunluğu kadın. Yeni yeni erkek öğrenci almaya başladık. 3 yıldır farklı yerlerde konserler verdik. Aralık ayında da iki yıl sonu konserimiz olacak." dedi.

Aydın, repertuvarlarında türkü, pop müzik ve yabancı müziklerin yer aldığını belirterek, "Her türlü müziğe eşlik ediyoruz. Ritim aranjelerini ben yapıyorum. Haftanın 4 günü çalışıyoruz. 4. grubumuz daha yeni oldukları için onları konser programına dahil etmedik. Onları da 2026'da konser programına dahil edeceğiz." diye konuştu.

Kursa son dönemde ilginin arttığına dikkati çeken Aydın, "İnsanlar deşarj olmak, ritim çalmak, dans etmek istiyor. Öğrencilerimizin çoğunun katılma amacı hem sosyalleşmek hem günün stresini atmak hem de müzikle tanışmak, müziğin içinde olmak. En büyük gayeleri bu." ifadesini kullandı.

"Hem zihinsel hem bedensel olarak rahatlama sağlıyoruz"

Avukat Serap Gezen de ritim grubunda 2022'den beri yer aldığını belirterek, ilk başlarda bendir çalmayı öğrendiğini söyledi.

Süreç içinde farklı tarihlerde sahne performansları yaptıklarını, kendilerini izlemeye gelen seyircilerin de gruba dahil olmasıyla büyüdüklerini anlatan Gezen, sözlerine şöyle devam etti:

"Kalıplaşmış bir ifade vardır 'müzik ruhun gıdasıdır' diye. Hakikaten öyle. Özellikle müziği dinlerken ritme ellerle eşlik ettiğimizde hem zihinsel hem bedensel olarak rahatlama sağlıyoruz. Ritim bu anlamda insanı hem duygusal hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyileştiren bir şey. Kendim için yaptığım ve iyi hissettirdiğini düşündüğüm bir şey ritim. Kendimi bu grubun içinde olduğum için çok şanslı hissediyorum. Herkesin kendisine iyi gelen bir şeyi keşfederek yapmasını dilerim. Çocukluğumdan bu yana bir enstrüman çalma fırsatım olmadı. Ritimle de tanışmam bu grubun kurucularından iki ablam sayesinde oldu. İyi ki de olmuş. İnsanın kendisini zaman içinde keşfedebileceğini de görmüş oldum. Zamanım el verdiği ölçüde devam etmek istiyorum."

"Ben de 'pazartesi sendromu' kalmadı"

Yüksek jeoloji mühendisi ve takı tasarımcısı Pınar Türkoğlu ise bateri çalan oğlundan feyz alarak ritim derslerine katılmaya karar verdiğini söyledi.

Çok hevesle geldiğini ve keyifli vakit geçirdiğini dile getiren Türkoğlu, "Bu, bizim için tutkuya dönüştü. Çok güzel arkadaşlıklarımız var burada. Pazartesi günlerini iple çekiyorum. Stresi kesinlikle azaltıyor. Benim grubum pazartesi grubu, ben de 'pazartesi sendromu' kalmadı diyebilirim. Gün içinde arabada, evde müzik dinlerken 'Acaba bunu çalabilir miyiz, gruba sunsam mı?' diye düşünüyorum. Kesinlikle benden stresi aldı, koşa koşa geldiğim bir yer." ifadesini kullandı.

Sınıf öğretmeni Esen Kerem de kursa arkadaşının aracılığıyla geldiğini anlattı.

Daha önce hiç darbuka çalmadığını belirten Kerem, şef Aydın sayesinde darbuka çalmanın, müzikle uğraşmanın kendisini deşarj ettiğini dile getirdi.

Eğitimlere katılan 5 erkek kursiyerden biri olan ve İstanbul'da uzun yıllar bir firmada bölge satış müdürlüğü yaptıktan sonra 2020'de kente yerleşen Yavuz Ali Çanakkale ise uzun süre arayış içinde olduğunu ve en sonunda ritim kursuna gitmeye karar verdiğini söyledi.

Çanakkale, şunları kaydetti:

"Nasıl müzik ruhun gıdasıysa bu da benim gıdam dedim ve öylece başladım. Hiçbir şeyi aklınıza takmıyorsunuz. 2 saatlik çalışmada her şeyi unutuyorsunuz, darbukaya vurduğunuz an her şey bitiyor. Çalışırken yapamadıklarımı emeklilik hayatımda yapmaya çalışıyorum. Kadın arkadaşlarımız da bizi dışlamadı, iyi bir arkadaş ortamında çalışıyoruz."