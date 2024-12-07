Çanakkale'de Kış Ayında Armut Meyvesi Şaşırttı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evin bahçesindeki armut ağacının temmuzun ardından kışın da meyve vermesi şaşırttı.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta yer alan Hurma köyünde 70 yaşındaki Halil Sami Eskici'nin evinin bahçesinde bulunan armut ağacı, bu sene ikinci kez meyve verdi.

Eskici, yaptığı açıklamada, armut ağacının meyvelerini temmuz ayında yediklerini, sonbaharda yeniden çiçek açtığını söyledi.

Ağaçta yumurta büyüklüğünde 7 armudun bulunduğunu belirten Eskici, "Armutları gayet güzel. Bu ağacın aralık ayında meyve vermesi şaşırtıcı. 70 yaşındayım, bu mevsimde ilk defa meyve verdiğini gördüm. Biz şaşkınız. Sanırım mevsimlerin değişmesinden ileri geliyor." diye konuştu.