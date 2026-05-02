Çanakkale'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı

Çanakkale'de hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında imal edilen ürünlerin satışı ve pazarlamasının yapılacağı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, hükümlülerin yeniden topluma kaynaştırılmasında geçiş süreci olarak iş yurtlarının faaliyetlerinin önemine değindi.

Cezaevlerinde yalnızca infazın gerçekleşmediğini vurgulayan Toraman, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza kendilerini hem eğitim açısından veya sosyal açıdan geliştirmek için çeşitli imkanlar sunuluyor. Hükümlüler, bunlardan yararlanarak tahliye sonrası hayatlarına kendilerini daha iyi geliştirmiş olarak hazırlayabiliyorlar. Hükümlülük süresi boyunca geçirdikleri sürede meslek edinme imkanları var. Edindikleri meslekleri icra etme imkanları var. İşte İşyurtları Kurumumuz, bunun için kurulmuş, oluşturulmuş bir altyapı."

"Her ürün, sabrın, emeğin ve öğrenmenin sonucudur"

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci de hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim yoluyla üretime katılmalarını sağlayıp topluma yeniden kazandırmayı amaçlayan önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Yalnızca üretim merkezi değil aynı zamanda bireylerin hayata yeniden tutundukları, kendilerini geliştirdikleri ve geleceğe umutla baktıkları eğitim ve rehabilitasyon alanı olduklarını anlatan Gezginci, şöyle devam etti:

"Fuar alanında gördüğümüz her ürün, sabrın, emeğin ve öğrenmenin sonucudur. Aynı zamanda bu ürünler, bireylere sunulan ikinci bir fırsatın nasıl değerli bir kazanıma dönüştüğünün somut bir göstergesidir. Fuarımız, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir organizasyon değil emeğin görünür olduğu, bir mesleğin öğrenildiği ve bir hayatın yeniden şekillendiği sürecin güçlü bir yansımasıdır. 377 iş yurdu müdürlüğü ve 200'ün üzerinde iş kolunda yürüttüğümüz faaliyetlerle geniş ve güçlü bir üretim ağına sahibiz. Her geçen yıl yeni hedeflerle bu gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. 2025 yılı itibarıyla 77 bini aşkın hükümlü ve tutuklu iş yurdu faaliyetlerinde aktif olarak yer almış, 2026 yılı itibarıyla ise 30 bini aşkın hükümlü ve tutuklu üretim süreçlerine katılmaya devam etmektedir."

Gezginci, İşyurtları Kurumunun ceza infaz sistemimizin en önemli unsurlarından birini oluşturduğunu vurguladı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan da iş yurdu faaliyetlerine katılmalarını sağlayarak hükümlü ve tutukluları meslek edindirip topluma yeniden kazandırma amacını taşıyan İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın sosyal sorumluluk ile ekonomik değerin en güzel şekilde birleştiği örnek bir organizasyon olduğunu belirtti.

Alanda 55 kuruma ait ürünlerin sergilendiğini ifade eden Gürdoğan, "Burada sergilenen her ürün azmin, emeğin ve yeniden başlama iradesinin somut bir göstergesidir. Ziyaretçilerimiz, burada sadece ürünleri değil aynı zamanda bir dönüşüm hikayesini, bir umudu ve geleceğe dair güçlü bir mesajı da görme fırsatı bulacaklardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirilerek stantlar gezildi.

Törene CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, yargı mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Fuar, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.