BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (İHA) - - Çanakkale'de Aşıklar Sokağı'nda gençler kısmetini aradı

Genç erkekler ve kızlar, Aşıklar Sokağı'nda aşkı aradı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyü geleneksel köy hayrında, kısmetlerini arayan erkek ve kızlar Aşıklar Sokağında bir araya geldiler.

Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyü geleneksel köy hayrı 10 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Çevre il, ilçe ve köylerden katılım yoğun oldu. Hayır yemeğinde genç erkek ve kızlarda köy içinde bulunan 1.5 kilometrelik Aşıklar Sokağında volta atarak nasiplerini aradılar. Pandemi nedeni ile iki yıldır yapılamayan hayrın bu yıl düzenlenmesi ile Aşıklar Sokağı Renkli görüntülere sahne oldu.

Çanakkale kent merkezinden kızı Ayşegül Ünlü ile katılan Harun Ünlü, "Her yıl düzenlenen hayır yemeğine katılırım. Burası Aşıklar Sokağı duyduğunuz bildiğiniz gibi. Burada genç kızlar, erkekler nasiplerini kısmetlerini arıyorlar. Nasibini bulanda, bulamayanda var. Bu sene maşallah gençler çok kalabalık, çok iyi. Bizde gezmeye geldik kızımla beraber. Bizler çok mutluyuz" dedi. Çanakkale'den babası ile birlikte Aşıklar sokağını görmeye gelen Ayşegül Ünlü ise "Çok güzel buldum kalabalıktı. Ortam da güzeldi" diye konuştu.

Balıkesir'den arkadaşına bir eş aramak için birlikte geldiklerini söyleyen Muzaffer Öz, "Buraya hayır için geldik. Ayrıca daha önce duyduğumuz bir sevgi yolu olduğunu öğrendik. Burada hayırların güzel olduğunu gördük. Her şey ve herkes neşe içerisinde çok mutlu. Birde bu pandemi olduğundan dolayı 2 yıldan bu yana görüşemiyorduk. Ama güzel olmuş. Arkadaşımız Selçuk inak, minibüs işletmecisidir. Oda bir değişiklik olsun diye geldi. Hem de bir nasip, kısmet bulabilirsek arkadaşa iyi olur diye düşünüyoruz" dedi.

Balıkesir'den Arkadaşı ile Aşıklar Sokağına gelen bekar minibüs işletmecisi Selçuk İnak (42), "Hayır vesilesi ile Balıkesir'den geldim. Sokakta geziyorum, görüyorum nasip işi" diye konuştu.

Geleneksel köy hayrını yaptıklarını belirten Muratlar köyü Muhtarı Muharrem Savaş ise "100 kazan keşkek, 24 bin ekmek dağıtıldığı hayrımıza yaklaşık 10 bin kişilik katılım oldu. Allah kabul etsin. Herkese helali hoş olsun" şeklinde konuştu.