Çanakkale'de Arkeolojik Kazılar İçin Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale'de yürütülen kazıların başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde bir otelde yapılan toplantıya, Cumhurbaşkanlığı kararnameli ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerince yapılan bilimsel arkeolojik kazıların başkanları ile başkan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, kazı alanlarının turizme kazandırılması, geleceğe dönük yatırım ve projeler ile bilimsel çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez, toplantıda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin antik kent kazıları anlamında oldukça zengin bir kent olduğunu belirterek, bölgedeki çalışmalarda önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da mevcut kazı çalışmaları için üniversite olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Erenoğlu, kazı alanlarının turizme kazandırılması anlamında hazırlanacak projelerin başlatılması ve sürdürülmesi sürecine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıda kazı alanlarının 2024 yılı sezonu değerlendirildi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yaklaşık 2 bin 400 yıllık Büyük İskender Kültür Rotası'nın oluşturulması ve Granikos Tarihi Savaş Alanı'nın çevre düzenlemesi projesiyle ilgili ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve projenin bilimsel danışmanı Prof. Dr. Reyhan Körpe sunum yaptı.