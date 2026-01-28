Haberler

Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor

Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor
Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlerle dolup taştı. Aileler, kayak, snowboard ve kızak keyfiyle birlikte önemli bir tatil deneyimi yaşadı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki merkez, kayakseverleri ağırlıyor.

Kapılarını 20 Aralık 2025'te açan merkez, özellikle yarıyıl tatiliyle ailelerin ve ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Ziyaretçiler, pistlerde, teleferiklerde ve kafeteryalarda yoğunluk oluşturdu.

Tatili fırsat bilenler kayak ve snowboard yaptı, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden Maya Türkmen, her geçen yıl daha da gelişen Çambaşı Kayak Merkezi'ne ailesiyle geldiğini söyledi.

Oğuzhan Eren ise denize en yakın kayak merkezlerinden Çambaşı'na ulaşımın kolay olduğunu ifade etti.

Eren, Çambaşı'nın ailelerin tatil yapabileceği çok güzel bir yer olduğunu anlattı.

İbrahim Gündoğdu da "Burası Ordu'nun gözde mekanlarından. Bizler de buraya ailemizle gelerek güzel bir tatil geçiriyoruz." dedi.

Ali Ateş de Ordu'da böyle bir merkez bulunmasından gurur duyduğunu dile getirerek, "Tesis, insanların vakit geçirebileceği çok güzel pistlere sahip. Bizler geldik, herkesi de buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

