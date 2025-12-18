Çambaşı Kayak Merkezi kayak keyfi için gün sayıyor

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon için geri sayım başladı.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Ziyaretçilerine kayak, snowboard, kızakla kayma gibi keyifli aktiviteler sunan kayak merkezi, aynı zamanda bünyesindeki ahşap bungalov ve otel sayesinde konaklama imkanı sağlıyor.

Bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı, 11 pist ve 2 telesiyejin bulunduğu merkezde sezonun 20 Aralık'ta açılması planlanıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, yaylada kayak yapılabilmesi için yeterli karın yağdığını, tesiste hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yayla ve tesis çevresindeki konaklama alanlarında rezervasyon hareketliliğinin yaşandığını ifade eden Kaya, yolları açık tutarak vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını dile getirdi.

Kaya, Çambaşı Yaylası'nın Ordu'nun turizm merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, "Bu sezonu inşallah dolu dolu geçirip iyi bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Yaz aylarında yakaladığımız turist ve ziyaretçi sayısını kış aylarında da yakalamak istiyoruz." dedi.

Tesise gelenlerin profesyonelliğine göre farklı pistleri kullanabildiklerini belirten Kaya, talep durumunda uzmanlar kişilerce eğitim verildiğini aktardı.

Kaya, 20 Aralık itibarıyla tüm kayak severleri Çambaşı Kayak Merkezi'ne beklediklerini sözlerine ekledi.