Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Güncelleme:
Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi, hafta sonu tatili dolayısıyla kayakseverlerle dolup taştı. Kayak, snowboard ve kızak keyfi için ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Karadeniz'in doğal güzelliklerinden 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki merkez kayakseverleri ağırlıyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar kayak ve snowboard yaptı, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, kayak merkezinin geçen ay hizmet vermeye başladığını, bölgeye yeterli miktarda kar yağdığını söyledi.

Çambaşı Kayak Merkezi'ne Ordu başta olmak üzere çevre illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Kaya, otellerin büyük oranda dolduduğunu dile getirdi.

Kar yağışına rağmen ulaşımda sorun yaşanmadığına değinen Kaya, "Yollarımız kardan temizlendi. Buzlanmaya karşıda tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Sürücülerimiz rahat bir şekilde merkeze ulaşım sağlayabiliyor." dedi.

Ordu Kayak Kulübü Başkanı Fevzi Turan ise Çambaşı Kayak Merkezi'ne olan ilginin her geçen gün çoğaldığını, okulların ara tatile girmesiyle yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Ziyaretçilerden Muhammed Elattar da kayak merkezinde keyifli dakikalar geçirme imkanı bulduğunu belirtti.

Fatih Kırım ise Çambaşı Yaylası'nın güzellikleriyle öne çıkan bir yer olduğunu ifade ederek, "Ailecek kayak merkezine geldik. Çok güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
