Cam Sanatında Ustalığını İspatlayan Serbay Doru'nun Başarı Hikayesi

Çocuk yaşlarda başladığı cam sanatında 9 yıl önce kendisine atölye açan 36 yaşındaki cam ustası Serbay Doru, balık, bitki, böcek ve kelebek gibi cam figürleri süs eşyalarına dönüştürüyor.

Cam sanatına çocuk yaşlarda adım atan Doru, lisans eğitiminin ardından bir karma tasarım atölyesinde deneyim kazandı.

Denizli'de 2015'te kendi atölyesini açarak, cam sanatlarına ait alevde şekillendirme tekniğiyle yüzlerce özgün eser üreten Doru, doğadan ilham aldığı çalışmalarında genellikle balık, böcek, bitki ve kelebek gibi figürleri yaparak Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü mezunu olan Doru, Eskişehir'deki 9. Uluslararası Cam Festivali kapsamında Kurşunlu Külliyesi'nde, izleyicilere açık alev performansı sundu. Festival boyunca su altı dünyası canlılarına odaklı kompozisyon çalışması yapan Doru'nun performansı, katılımcıların beğenisini topladı.

Serbay Doru, AA muhabirine, dönemsel olarak değişen bir çalışma stili olduğunu, tasarladığı formlar ve renkler üzerine çalıştığını söyledi.

Cam sanatlarında yüzyıllardır kullanılan "flame working" (alev işçiliği) tekniğinden faydalandığını belirten Doru, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımı sıcak cam tekniğinden ayıran nokta, fırın yerine doğrudan ateş kaynağıyla çalışmayı gerektirmesi. Kafamda oluşturduğum renkler ve formlar üzerine çalışmayı seviyorum. Bazen toprağın üzerindeki canlılara yönelik çalışırken bazen de kendimi suyun altında buluyorum. Konuk olduğum bu festivalde de su altı canlıları üzerine çalışarak bir kompozisyon oluşturuyorum. Biliyorsunuz ki cam kırılgan bir malzeme. Biz ne kadar usta olsak da bazen yapısından dolayı camı kontrol edemediğimiz anlar oluyor."

"Ailemin ve çevremin desteğiyle bugünlere geldim"

Doru, her figürünün parçasını detaylı ve özenle hazırladığını, parçaları fırına yerleştirirken camın çatlamaması için büyük dikkat gösterdiğini ve montaj sırasında cımbız, maşa gibi özel aletler kullandığını dile getirdi.

Figürlerinin, cam sanatı hakkında bilgisi olan ya da olmayan herkesin dikkatini çektiğini vurgulayan Doru, şunları kaydetti:

"Camı bilen kişinin ilgisi bize ya da çalışmalarımıza karşı daha derinlemesine oluyor. Malzemenin işlenişini ilk defa gören insanların yaklaşımıysa daha başka oluyor ama cam genel olarak herkesin gerçekten merak duyduğu bir malzeme. Hayatımızın her alanında yer alıyor. Gözlük camlarımız, telefon camlarımız, pencerelerimiz, her şeyimizde cam var. Özünde kum olan bir malzeme, kum da hayatımızın bir parçası. O yüzden genel olarak insanların tümü, camla bir etkileşim halinde."

Doru, cam sanatındaki ustalığının yıllar içinde yüzlerce figür üretmesiyle geliştiğini belirterek, "İlk çalışmalarım çok başarılı değildi. Sabırla, camla oynayarak, bazen elimi keserek, ailemin ve çevremin desteğiyle bugünlere geldim." dedi.

Serbay Doru, atölyesinde genellikle sipariş üzerine çalıştığını, perakende satış yaptığında bazı zorluklarla karşılaştığını ve sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanına figürlerini gönderdiğini sözlerine ekledi.