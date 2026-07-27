Bebekler için 3,1 milyar lira tıbbi mama ödemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3,1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aile yapımızı ve bebeklerimizin sağlıklı gelişimini desteklemeye devam ediyoruz. İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerimizin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Minik kalplerin daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği için uygulamalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA