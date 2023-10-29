Büyükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü çerçevesinde geleneksel hale getirilen 'Cumhuriyet Balosu' bu yılda düzenlendi. Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Cumhuriyetin bizi önce ümmetten millete çevirdiğini ve çağdaş medeniyetle tanışmayı sağladığını belirtti.

Büyükçekmece'de "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi

İSTANBUL - Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıldönümü çerçevesinde Büyükçekmece Belediyesi tarafından "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi. Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Cumhuriyet bizi önce ümmetten millete çevirdi. Demokrasiyle insan olmayı ve düşüncemizde hür bir şekilde ifade etmeyi ve çağdaş medeniyetle tanışmayı bizlere sağladı" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü çerçevesinde geleneksel hale getirilen "Cumhuriyet Balosu" bu yılda düzenlendi. Büyükçekmece'de bir otelin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, tarihçi-yazar Sinan Meydan da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmalarının ardından, Sinan Meydan günün anlamına dair söyleşi yaptı. Programın sonunda Başkan Akgün, Sinan Meydan'a çiçek hediye etti. Daha sonra etkinlik, Türk Sanat Müziği ezgileriyle sona erdi.

"Cumhuriyetimizi güçlendirmektir esas olan"

Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında ve bunu söylemekten gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacak ama onu yaşatmak için de var gücümüzle bizler ve bizden sonrakiler çok çalışarak Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyete ulaşmak şartıyla. Cumhuriyet bizi önce ümmetten millete çevirdi. Demokrasiyle insan olmayı ve düşüncemizde hür bir şekilde ifade etmeyi ve çağdaş medeniyetle tanışmayı bizlere sağladı. Sanayimizle, kültür ve sanatımızla, ekonomimizle Cumhuriyetimizi güçlendirmektir esas olan" dedi.