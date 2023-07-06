Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu'nda kazananlar belirlendi. 19 şehirden 300 fotoğrafçının başvurduğu organizasyonda 742 fotoğraf yarıştı. Birinciye 15 bin lira ödül verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından " Bursa'nın köşe taşları tarihi yapılar" temasıyla düzenlenen Bursa Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu'nun kazananları belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin tanıtımına katkı sağlamak, Bursa'nın değerlerini fotoğraf sanatıyla buluşturmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyon, kazanan eserlerin belirlenmesiyle tamamlandı.

Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 19 şehirden 300 fotoğrafçının başvurduğu organizasyonda 742 fotoğraf yarıştı.

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen organizasyonda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Alper Bilsel, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve BUFSAD Başkan Yardımcısı Alper Keskin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Aziz Elbas, Gelişim Üniversitesi Radyo, TV, Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Özlem Tuğçe Keleş, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş ve FOTOGEN Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Çöplü'den oluşan seçici kurul dereceye giren eserleri belirledi.

Değerlendirmede, organizasyona Uşak'tan katılan Ufuk Turpcan birinci olarak altın madalya ile 15 bin liralık para ödülünü almaya hak kazandı.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Adem Türkel ikinciliği elde ederek gümüş madalya ve 12 bin lira, Kayseri'den katılan İsmail Taşgeldi de üçüncü olarak bronz madalya ve 10 bin lira para ödülüne layık görüldü.

Mansiyona değer görülen Fatih Bayçora, Mert İsmail Şanal ve Muhammet Musab Gümüş ile Jüri Özel Ödülü'ne değer görülen Arif Miletli de 5 biner lira para ödülü almaya hak kazandı. Sergilemeye değer görülen 43 eserin sahibi de biner lira para ödülü aldı.

Kazananların ödüllerini 10 Temmuz Pazartesi günü 18.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle alacağı belirtildi.