Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği Zagreb'de büyük ilgi gördü

Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği ekibi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 57. Uluslararası Folklor Festivali'ne katıldı. Kılıç kalkan oyununu sergileyen ekip, büyük ilgi gördü ve festivalin bitimine kadar sahne almaya devam edecek.

Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği ekibi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 57. Uluslararası Folklor Festivali'ne katıldı.

Bursa'nın 1326'da Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinin ardından askerlerin zaferi kutlamak amacıyla kılıç ve kalkanlarıyla yaptığı doğaçlama figürlerle ortaya çıktığı bilinen oyunu sergileyen 8 kişilik ekip Zagreb'de büyük ilgi gördü.

Kılıç kalkan hocası Mustafa Tahtakıran, oyunun oldukça eski bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, derneğin bu mirası gelecek nesillere aktarmak için faaliyet gösterdiğini söyledi.

Zagreb'de 23 Temmuz'a kadar devam edecek 57. Uluslararası Folklor Festivali kapsamında kentin önemli merkezlerinde sahne alan kılıç kalkan ekibi, festivalin bitimine kadar katılım sağlayacak.

Festivale, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Bursa kent yönetiminin de katkı sağladığı kaydedildi.