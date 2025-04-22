Bursa Oda Orkestrası'ndan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Bursa Oda Orkestrası tarafından "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konseri düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Elif Ceyda Sert yönetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde, genç yeteneklere de yer verildi.

Yapılan seçmeler sonucunda belirlenen genç müzisyenler Cemre Ada Özkaya, Arda Çaşka, Aslı Günay, Nil Ünan ve Raha Farmani, Bursa Oda Orkestrası ile sahneye çıktı.

Orkestra, dinleyicilere klasik müzik eserleri sundu.