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Bursa Mevlevihanesi'nde Tac-ı Saadet Sergisi Açıldı

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Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan Tac-ı Saadet Sergisi, Bursa Mevlevihanesi'nde ziyarete açıldı. Sergide, tarihi sarıkların yanı sıra hat, minyatür ve tezhip sanatına ait eserler de yer alıyor.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan Tac-ı Saadet Sergisi, Bursa Mevlevihanesi'nde ziyarete açıldı.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün tarihi sarıkları gün yüzüne çıkarmaya yönelik projesi kapsamında tac-ı şerifler, araştırmacı yazar Mehmed Safiyüddin Erhan danışmanlığında hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesince 98 yıl sonra yeniden inşa edilerek geçen sene hizmete açılan Mevlevihane'de açılan sergide, farklı şekillerde sarılmış sarıkların ve barındırdığı manaların yanı sıra hat, minyatür ve tezhip sanatına ait nadide eserler de yer alıyor.

Açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz, Mehmed Safiyüddin Erhan ve davetlilerin katıldığı sergi, ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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