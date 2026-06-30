Bursa Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Bursa Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Derya Uluğ konser verdi.

FSM Hastane Alanı'nda gerçekleştirilen konserden saatler önce, Bursalı müzikseverler alanı doldurdu.

Şarkıcı Derya Uluğ, eski ve son albümünden oluşan şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Uluğ, "Kanunlar Gibi", "Nefes", "Esmerin Adı Oya" ve "Yansıma" gibi popüler şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda Derya Uluğ, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.