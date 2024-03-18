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Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Bu Haftaki Oyunları

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Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta 'Mai ve Siyah', 'Harikalar Mutfağı' ve 'Uçurtmanın Kuyruğu' oyunlarını sahneleyecek. Ayrıca Çanakkale turnesi kapsamında 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy' oyunu da sergilenecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta "Mai ve Siyah" ve "Harikalar Mutfağı" ve "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunlarını sahneleyecek.

"Mai ve Siyah", 21-22 Mart'ta saat 20.30'da, 23 Mart'ta 15.00 ve 20.30'da, "Harikalar Mutfağı" 24 Mart'ta 14.00'te Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde sahneye konulacak.

"Uçurtmanın Kuyruğu", 19-23 Mart'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Çanakkale turnesi kapsamında ise "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu 20 Mart'ta Biga Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde saat 20.30'da, 22 Mart'ta Çanakkale İçdaş Kongre Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.30'da sunulacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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