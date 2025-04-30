Bursa'dan Gazze'ye Ses: 220 Öğrenciden Oluşan Orkestra ve Koro Konser Veriyor

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) öncülüğünde 220 öğrenciden oluşan orkestra ve koro, İsrail'in işgali altında bulunan Gazze'ye "ses" olabilmek için 6 dilde konser verecek.

Kentteki bazı imam hatip okullarındaki öğrenciler arasından gönüllü olanlar tarafından oluşturulan koroda, 130 korist ve 90 müzisyen bulunuyor. Öğrenciler, Türkçe, Arapça, İngilizce, Tatarca, Azerice ve Farsça olmak üzere 6 dildeki şarkılarını Gazze'de yaşananlara dikkati çekebilmek için seslendirecek.

Piyano, bağlama, gitar, ney, yan flüt, keman, bateri, elektro gitar, kalimba, ksilafon, akordiyon, metalafon ve ukulele gibi çalgı aletlerinin bulunduğu orkestra, 8 farklı okuldan 220 öğrenciyle 4 Mayıs'ta saat 18.30'da Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde vereceği konser için müzik öğretmenleri eşliğinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Kültür merkezinin fuaye alanında saat 11.00 itibarıyla öğrencilerin el emeği ürünlerinin bulunduğu hayır çarşısı, boyama atölyeleri gibi etkinlikler de yapılacak.

Konser sayesinde Gazze için toplanacak bağışlar, bu coğrafyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Mazlumların yanında olmanın verdiği şevkle çalışmalara devam ediyorlar"

Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müzik Öğretmeni Mustafa Akan, AA muhabirine, etkinliğin BİHMED öncülüğünde yapıldığını, Gazze için bir şeyler yapmak adına bu konseri organize ettiklerini vurguladı.

Öğrencilerin Gazze'ye duyarsız kalmadığını dile getiren Akan, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız zor ve üzüntülü süreçlerde 'Ne yapabiliriz?' çaresizliğinde kalmaktansa Gazze için mazlum coğrafyalardaki topluluklar için bir şeyler yapmak istedik. Bu da en iyi bildiğimiz müzikle oldu. İyi bir şey olsun istedik, çok heyecanlıyız. Aylardır bu etkinlik için çalışıyoruz. Herkesi bizimle birlikte 'ses' olmaya çağırıyoruz. Gerçekten velilerimizle, öğrencilerimizle çok ciddi fedakarlık sonucu olan bir çalışma. Çoğu öğrencimiz 8. sınıf. LGS sürecini aynı zamanda yönetiyorlar. Uzak ilçelerden gelen öğrencilerimiz var. Hiç görev bilincini aksatmadan mücadele ruhuyla, mazlumların yanında olmanın verdiği şevkle çalışmalara devam ediyorlar. Bu anlamda tüm velilerimi ve öğrencilerimi takdir ediyorum. Yapılan çalışmanın öneminin farkındalar ve var güçleriyle çalışıyorlar."

Akan, konser içeriğine de değinerek, "Orkestramız çok sesli bir orkestra, tek sesli değil. O anlamda çok önemli. Baterimiz, kemanımız, flütümüz, neyzenlerimiz, bağlamacılarımız bizimle beraber. Onun dışında farklı etnik çalgılar da var. Bir dünya mozaiği gibi orkestramız, 6 eser seslendireceğiz." dedi.

"Biz Gazze'yi bir an unutmadık çok şükür"

Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mehlika Hanne Uysal da bu konserin yanı sıra başka etkinlikler de yaptıklarını anlattı.

İmam hatipli arkadaşlarıyla Gazze için birçok hayır çarşısı, eylem, atölye ve proje gerçekleştirdiklerini belirten Uysal, "Düzenli olarak İsrail'i boykotu anlattık. Biz Gazze'yi bir an unutmadık çok şükür. Tüm arkadaşlarımı ve büyüklerimi, derdi olan, kardeşleriyle bir araya gelmeye, pasif kalmamaya, bir şeyler yapmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Özlüce Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Enfal Birinci ise Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de yaşatılan soykırımın hissettirdiği çaresizlik, yetersizlik duygusunu elbette ki bizler de yaşadık. BİHMED Sitare Topluluğu olarak bu süreci faydalı, verimli duyarlılığa dönüştürmek için hem bize rahmet, hem de Gazze'mize bir bereket olması için arkadaşlarımızla, ailelerimizle mazlumların sesi olma niyetiyle bu yola çıktık. Allah'ın izniyle de zulüm bitene dek bu yoldayız. Niyetimiz enstrümanlarımızla, müziğimizle mazlum kardeşlerimizin sesi olabilmek ve bu soykırıma alışmamak için bir araya gelmek. Kısacası birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek."