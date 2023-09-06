Bursalı müzikseverler, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Dedublüman konseri öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Grup üyeleri, sevilen şarkılarını Bursalı hayranlarıyla birlikte söyledi ve performansları uzun süre alkışlandı.

Bursa'da ünlü rock grubu Dedublüman sahne aldı.

Bursalı müzikseverler, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gecede vokal, gitar ve yaylı tamburda Mustafa Yavuz, yaylı enstrüman ve perküsyonda Besim Talı, piyanoda ile gitarda Hazar Altın, bas gitarda Kıvanç Kumlu, davulda Kurthan Sarpkaya performanslarını sergiledi.

Grup üyeleri "Çözemezsin", "Firuze", "Belki" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de yer aldığı eserleri Bursalı hayranlarıyla birlikte söyledi.

Konser sonunda grubun sahne performansı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.