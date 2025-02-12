Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor

Trump, Putin'den sonra Kiev'i aradı! Zelenskiy'nin de mesajı net
TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı

İşte olaylı maçın VAR kayıtları
Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
Muhalefetin 'Zahide Yetiş' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor

Zahide Yetiş'e muhalefet de AK Partili Zengin de isyan etti

Bursa'da Türk Halk Müziği Konseri: Solistler Geçidi

Bursa'da Türk Halk Müziği Konseri: Solistler Geçidi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Tayyare Kültür Merkezi'nde 'Solistler Geçidi' konseri düzenleyerek Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Konser sonunda solistler ve şef, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde şef Gökhan Kiviz'in yönettiği konserde, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Solistler, "Bir Garip Yolcuyum", "Sultanım" ve Başka Ocaklar" gibi eserleri seslendirdi.

Sanatçı Müge Alpay'ın da keman performansı sergilediği konserin sonunda orkestra, solistler ve şef uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
img

FIFA'dan devrim gibi karar
img

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
img

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu

Haber alınamayan genç kadın, apart dairede korkunç şekilde bulundu
Basın toplantısına damga vurdu: Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler

Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu

Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.