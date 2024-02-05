Bursa'da Osmanlı Kültürünü Cumhuriyet'e Taşıyan Köprü Şahsiyetler Kitabının Tanıtımı ve Sergisi Yapıldı

Bursa'da Mustafa Kara'nın yayıma hazırladığı "Osmanlı Kültürünü Cumhuriyet'e Taşıyan Köprü Şahsiyetler" adlı kitabın tanıtımı ve sergisi yapıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, Mustafa Kara ve beraberindeki protokol üyelerinin kurdele kesimiyle başladı.

Kara, sergide kitapta yer verdiği yazarlar ve eserlerini, ziyaretçilere tanıttı.

Kitabı Cumhuriyetin 100'üncü yılına hitaben hazırladığını aktaran Kara, " Bu kitaptaki şahıslar Osmanlı Dönemi'nde doğmuş sonrasında Cumhuriyet döneminde yaşamış ve eser vermiş olan insanlardır. Bundan dolayı bu iki kültürü birbirine bağlamak istedim ve köprü kelimesi bu bağlamdan dolayı ortaya çıkmıştır." dedi.

Sergiye, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, İl Turizm Müdürü Kamil Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız katıldı.