Haberler

Molla Arap Hazretleri Bursa'da Anıldı

Molla Arap Hazretleri Bursa'da Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’da, Osmanlı döneminin önemli alimlerinden, Mohaç Zaferi’nin kahramanları arasında yer alan ve Bursa’da kendi adıyla anılan camiyi vakfeden Molla Arap Hazretleri, vefatının 495’inci yılında Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği programla anıldı.

Bursa'da, Osmanlı döneminin önemli alimlerinden, Mohaç Zaferi'nin kahramanları arasında yer alan ve Bursa'da kendi adıyla anılan camiyi vakfeden Molla Arap Hazretleri, vefatının 495'inci yılında Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği programla anıldı.

Yıldırım ilçesinde bulunan Molla Arap Camii'nde gerçekleştirilen anma programına, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ayvaz ile çok sayıda davetli katıldı. Cuma namazının ardından Molla Arap cami'nin haziresinde bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi. Programın ardından davetlilere pilav ve lokma ikramında bulunuldu.

Mohaç Zaferi'nin kahramanları arasında yer aldı

Programda konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Molla Arap'ın hayatı ve Bursa'daki eserleri hakkında bilgi verdi.

Anma programı, Molla Arap Hazretleri'nin kabri başında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından yapılan ikramlarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı

Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı
İzmir'de pitbull dehşeti! Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu

Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Netanyahu'dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha