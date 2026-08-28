Molla Arap Hazretleri Bursa'da Anıldı

Bursa'da, Osmanlı döneminin önemli alimlerinden, Mohaç Zaferi'nin kahramanları arasında yer alan ve Bursa'da kendi adıyla anılan camiyi vakfeden Molla Arap Hazretleri, vefatının 495'inci yılında Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği programla anıldı.

Yıldırım ilçesinde bulunan Molla Arap Camii'nde gerçekleştirilen anma programına, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ayvaz ile çok sayıda davetli katıldı. Cuma namazının ardından Molla Arap cami'nin haziresinde bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi. Programın ardından davetlilere pilav ve lokma ikramında bulunuldu.

Mohaç Zaferi'nin kahramanları arasında yer aldı

Programda konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Molla Arap'ın hayatı ve Bursa'daki eserleri hakkında bilgi verdi.

Anma programı, Molla Arap Hazretleri'nin kabri başında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından yapılan ikramlarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı