Haberler

Bursa'da evliya ve dini mekan gezisi Prof. Dr. Mustafa Kara rehberliğinde yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da evliya ve dini mekan gezisi Prof. Dr. Mustafa Kara rehberliğinde yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın tarihi ve manevi değerlerini tanıtmak için evliyalar ve dini mekanlar gezisi düzenlendi. Prof. Dr. Mustafa Kara rehberliğinde Bursa Mevlevihanesi'nde başlayan geziye yaklaşık 20 kişi katıldı; Üftade, Molla Fenari ve Somuncu Baba türbeleri ziyaret edildi.

Bursa'nın köklü tarihini ve manevi değerlerini yakından tanımak amacıyla evliyalar ve dini mekanlar gezisi düzenlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli Prof. Dr. Mustafa Kara'nın rehberliğinde gerçekleştirilen gezi, Bursa Mevlevihanesi'nde başladı.

Yaklaşık 20 kişinin katıldığı program kapsamında Üftade Hazretleri Dergahı, Üç Kuzular Camii, Molla Fenari Hazretleri Türbesi ve Somuncu Baba'nın türbeleri ziyaret edildi. Dört saat süren yürüyüş boyunca Prof. Dr. Mustafa Kara, ziyaret edilen mekanların tarihi geçmişi, dini ve tasavvufi önemi ile Bursa'nın manevi hayatında iz bırakmış şahsiyetler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Ziyaretler sırasında Bursa'nın asırlara uzanan tasavvuf geleneği, ilim ve irfan hayatı ile şehrin manevi kimliğinin oluşumunda önemli rol oynayan isimler ele alındı.

Tarih ve maneviyat bir arada

Bursa Mevlevihanesi'nden başlayan ve kentin önemli manevi duraklarını kapsayan gezi, katılımcılara tarihi mekanları yerinde tanıma ve Bursa'nın kültürel mirasını daha yakından keşfetme imkanı sundu. Prof. Dr. Mustafa Kara'nın anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Bursa'nın tarihi ve dini değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor

Baba acısı küllenmiyor: İyi ki sendin baba
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi