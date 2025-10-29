Haberler

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı Konseri: Zeynep Bastık Coşturdu

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı Konseri: Zeynep Bastık Coşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Zeynep Bastık, yağmurlu havaya rağmen kalabalığı coşturarak unutulmaz bir gece yaşattı. Osmangazi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, Bastık'ın performansına eşlik etti.

BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sanatçı Zeynep Bastık, şarkılarıyla kalabalığı coşturdu.

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen konserde Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık, hem duygusal hem hareketli parçaların yer aldığı repertuarı ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Yağmurlu havaya rağmen Osmangazi Meydanı'nı dolduran Bursalılar, Bastık'ın seslendirdiği şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren konserde vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Meydanı, kırmızı beyaza bürünürken kalabalık, Bastık'ın enerjik sahne performansına büyük ilgi gösterdi. Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptığı konuşmada, "Yağmura ve soğuğa rağmen, bu meydanı dolduran sizlerin varlığı, Cumhuriyete olan sevdamızın en güçlü göstergesidir. Biz şikayet etmiyoruz. Çünkü biliriz ki, yağmur berekettir, umuttur, gelecektir. Bu akşam da, Cumhuriyetimizin 102'nci yılını Zeynep Bastık konseriyle hep birlikte kutluyoruz. Burada Cumhuriyetine sahip çıkan, geleceğine umutla bakan, asla geri adım atmayan gençleri görüyorum. Gökyüzü ağlamadan gökkuşağı görülmez. Güzel günler çok yakın. Bugünler hep birlikte geçecek, yarınların güneşli günlerine hep birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyet'in bize kazandırdığı faziletlerle, erdemle, onurla ve umutla yaşamayı sürdüreceğiz. Bize bu onurlu yaşam hakkını armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. O halde, yaşasın Cumhuriyet. Nice 102'inci yıllara" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte sahneye çıkarak Zeynep Bastık'a çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu

"Melissa" hızla ilerliyor! O ülkede önüne geleni yıkıp geçti
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
UPS, 48 bin çalışanını işten çıkardı

Dünya devi, on binlerce çalışanını işten çıkardı
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.