Bursa'da Cumhuriyet Bayramı Konseri: Zeynep Bastık Coşturdu

BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sanatçı Zeynep Bastık, şarkılarıyla kalabalığı coşturdu.

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen konserde Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık, hem duygusal hem hareketli parçaların yer aldığı repertuarı ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Yağmurlu havaya rağmen Osmangazi Meydanı'nı dolduran Bursalılar, Bastık'ın seslendirdiği şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren konserde vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Meydanı, kırmızı beyaza bürünürken kalabalık, Bastık'ın enerjik sahne performansına büyük ilgi gösterdi. Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptığı konuşmada, "Yağmura ve soğuğa rağmen, bu meydanı dolduran sizlerin varlığı, Cumhuriyete olan sevdamızın en güçlü göstergesidir. Biz şikayet etmiyoruz. Çünkü biliriz ki, yağmur berekettir, umuttur, gelecektir. Bu akşam da, Cumhuriyetimizin 102'nci yılını Zeynep Bastık konseriyle hep birlikte kutluyoruz. Burada Cumhuriyetine sahip çıkan, geleceğine umutla bakan, asla geri adım atmayan gençleri görüyorum. Gökyüzü ağlamadan gökkuşağı görülmez. Güzel günler çok yakın. Bugünler hep birlikte geçecek, yarınların güneşli günlerine hep birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyet'in bize kazandırdığı faziletlerle, erdemle, onurla ve umutla yaşamayı sürdüreceğiz. Bize bu onurlu yaşam hakkını armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. O halde, yaşasın Cumhuriyet. Nice 102'inci yıllara" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte sahneye çıkarak Zeynep Bastık'a çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.