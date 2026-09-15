Haberler

Bursa'da Ahilik Haftası kutlanıyor

Bursa'da Ahilik Haftası kutlanıyor
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından 39. Ahilik Haftası dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından 39. Ahilik Haftası dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, saat tamircisi Nurettin Tül "Yılın Ahisi", berber kalfası Berkay Ası "Yılın Kalfası", aşçı çırağı Melek Abraş ise "Yılın Çırağı" seçildi.

Tül, Ası ve Abraş, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, başkan vekilleri Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz ile Genel Sekreter Rafiz Vatansever bir araya geldi.

Ziyarette, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarlar açısından önemi ile mesleki bilgi ve birikimin gelecek kuşaklara aktarılması konuları ele alındı.

Daha sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden heyette, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ile BESOB yönetim ve denetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Yılın ahilerini tebrik eden Vali Ayyıldız, Nurettin Tül, Berkay Ası ve Melek Abraş'a plaketlerini takdim etti.

Heyet, ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı, Tarihi Belediye Binası'nda ziyaret etti.

Görüşmede, Ahilik kültürünün çalışma hayatına kazandırdığı meslek ahlakı ve ustalık kültürü ile gençlerin meslek edinmesinin önemi değerlendirildi.

Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ahilik mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, gençlerin mesleklerine sahip çıkarak bu geleneği yaşatacağına inandığını ifade etti.

Ahilik Haftası kutlamaları, Ertuğrul Bey Meydanı'nda düzenlenen programla devam etti.

Esnaf ve sanatkarlar, oda başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı programda temsili şed kuşanma gösterisi gerçekleştirildi.

Ahilik geleneğinde ustalığa geçişi ve mesleki sorumluluğu simgeleyen gösterinin ardından katılımcılara ahi pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İskender Büyük' detayı bomba

İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesi! "İskender Büyük" detayı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ölen Yüsra, Kilyos'ta toprağa verildi

Faciada kızını kurtaramadı! Yüsra'nın son yolculuğu
Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Ve bomba patladı! Türkiye'den yeni ayrılan hocayı alıyorlar
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı