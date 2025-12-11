Haberler

Bursa'da "7'den 70'e Türkülerle Hep Birlikte" konseri düzenlendi

Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen '7'den 70'e Türkülerle Hep Birlikte' konseri, farklı yaş gruplarından sanatçıların katılımıyla Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Kalbin Ritmi Grubu, Türk Halk Müziği Korosu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi Huzurevi Türk Halk Müziği Korosu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Farklı kuşakları aynı sahnede buluşturan konserde solistler, sevilen ve unutulmayan eserlerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler uzun süre alkışlandı.

