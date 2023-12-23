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Bursa'da 50 Yıldır Sıcak Demir Ustası

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Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Mahmut Kuloğlu, babasından öğrendiği demircilik mesleğini 50 yıldır sürdürüyor. Kuloğlu, balta, nacak ve tarım aletleri üretiyor ve tamir işleriyle de ilgileniyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, çocukluğunda babasından öğrendiği mesleğini yaklaşık yarım asırdır sürdüren sıcak demir ustası Mahmut Kuloğlu, her sabah atölyesinin yolunu tutuyor.

İş yerindeki körüklü ocağında babasından kalma demirciliği sürdüren 65 yaşındaki Kuloğlu, 45 yıldır balta, nacak ve çeşitli tarım aletleri üretiyor.

Evli ve 3 çocuk babası Kuloğlu, ilçenin tek demirci ustası olarak mesleğine devam ediyor.

Mahmut Kuloğlu, AA muhabirine, demirciliğe babasının hastalanıp mesleği bırakmasıyla başladığını söyledi.

Küçük yaşlarda babasının yanına gelip gittiğini, mesleği bu sayede öğrendiğini ifade eden Kuloğlu, "Yıllardır pulluk, balta, çapa, keser bunların hepsini yapıyorum. Babam da aynılarını yapardı. Çocukları bu meslekle büyüttük, düğünlerini yaptık, evimizi aldık Allah'a çok şükür. Saat 08.00'de, bazen 07.00'de gelip dükkanı açıyorum, akşama kadar devam ediyorum." dedi.

Demirleri düz bir malzeme olarak alıp işlediğini anlatan Kuloğlu, günde en fazla 6 balta yapabildiğini dile getirdi.

"Tamir için daha çok geliyorlar"

Ürünlerini genellikle köylülerin talep ettiğini belirten Kuloğlu, "Köylüler, orman işleri yapanlar bunları kullanıyor. Yeni satın alanlardan ziyade tamir için daha çok geliyorlar. Tamirleri, keskinliği, bilemelerini de yapıyorum. Ağzı iyice bitmiş olanların ağzını kesiyoruz, çelik koyuyoruz, dövüyoruz, tekrar yeni balta oluyor." diye konuştu.

Kuloğlu, gücü yettiğince mesleğine devam etmek istediğini aktardı.

Mustafakemalpaşa'da bu mesleği başka yapan kalmadığını söyleyen Kuloğlu, şunları kaydetti:

"Kendi çocuğum bile durmadı. Sıcak havalarda ocak başında durulmaz, kimse dayanmaz. Pazar günleri kapatıyorum, o günü nerede geçireceğim diye düşünüyorum. Bir kez bile pazar günlerini rahat geçiremiyorum. Gelip buraya iki çekiç vurayım, bu kömür kokusunu alayım yani vazgeçemiyorum. Emekliyim yine de vazgeçemiyorum. Elimiz ayağımız tuttuğu müddetçe, ömür yettikçe devam edeceğim."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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