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Bursa'da 1 Mayıs coşkusu

Kültür Sanat Haberleri

Bursa'da 1 Mayıs coşkusu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi Bursa'da da kutlandı.

Bursa'da 1 Mayıs coşkusu

BURSA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi Bursa'da da kutlandı.

Siyasi partiler, sendikalar ve dernek temsilci ve üyeleri saat 12.00'de Stadyum Caddesi'nde toplanmaya başladı. Polis tarafından tek tek aranan vatandaşlar bayraklarla kortejler oluşturdu. 1 Mayıs'ı bazı vatandaşlar davullarla halay çekerek kutladı. Toplanmanın ardından binlerce emekçi, öğrenci, emekli Darmstad Caddesi'nden Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Dövizler taşıyan vatandaşlar sık sık sloganlar attı. Kalabalık Kent Meydanı'nda konuşmaların yapılacağı yere giriş yapmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Kültür Sanat

1 Mayıs Bursa Kültür Sanat Haberler

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