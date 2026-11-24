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Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, Doç. Dr. Çağdaş Özkan yönetiminde gerçekleştirilen konserde, genç müzisyenler, üç öğretmen solist Elif Özgür, Elifsu Yalın ve Zeynep Kökten ile sahne aldı.

Öğretmenlerin emeğinin ve çocukların sanatsal gelişimindeki önemli rollerinin müziğin evrensel diliyle aktarıldığı konserde, klasik müziğin önemli bestecilerinin eserleri ve Anadolu'nun geleneksel ezgileri seslendirildi.

Bela Bartok, Mihail Glinka, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach ve Joseph Haydn'ın eserlerinin seslendirildiği programda, geleneksel türkülerden seçmeler de yer aldı.

Öğretmen ve öğrencileri aynı müzikal zeminde buluşturan konser sonunda, Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA