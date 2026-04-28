Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası İlk Konserini Verdi

Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası İlk Konserini Verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (BUÜDK) işbirliğiyle hayata geçirilen Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (BUÜDK) işbirliğiyle hayata geçirilen Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, sahne alan çocukların aileleri ve müzikseverler ilgi gösterdi.

Mesut Çaşka ve Zeynep Kökten yürütücülüğünde çalışmalarına devam eden orkestrayı, şef Çağdaş Özkan yönetti.

Gecede çocuklar tarafından sevilen "Bir Dünya Bırakın", "Hayat Bayram Olsa" ve "Oyuncak Senfonisi" gibi eserler seslendirildi.

Konserin sonunda şef ve sahne alan çocuklar, Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
