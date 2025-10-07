Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'ndan Hüseyni Faslı Konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, sezon açılış konserini 'Hüseyni Faslı' adıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konserde, serhanende Salih Taşkın'ın performansı büyük beğeni topladı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

Gecede sahne alan serhanende Salih Taşkın, seslendirdiği eserlerle dinleyenlerin beğenisini topladı.

Konser sonunda Taşkın ve orkestradakilere çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
