Bursa belgeliğine iki yeni eser daha kazandırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, " Uludağ'ın Kadim Tarihi" ve "Bursa Kitabeleri" adlı iki yeni eseri daha kent belgeliğine kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent belgeliğine kazandırılan eserlerin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Müzeler Galeri Alanı'nda düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, asli vazifelerinden birinin de Bursa'nın tarihine sahip çıkmak ve onu koruyup geleceğe aktarmak olduğunu bildirdi.

Türk kültürünün bütün renklerini Bursa'da bulmanın mümkün olduğunu hatırlatan Aktaş, "Şehirler vardır köklerinden gelen özsuyla beslenirler, şehirler vardır doğan günün umudunu taşırlar. Kimi şehirler de vardır ki doğasının eşsizliği tarihinin derinliğiyle kaynaşır. İşte Bursa böyle bir şehirdir. Bursa'nın Uludağ tepelerinden yansıyan yeşil rengi, tarihinin taş sarısıyla bir renk cümbüşü çıkartır ortaya. Bu fotoğrafa Gemlik ile Mudanya'nın mavisi ve Cumalıkızık'ın kiremit kızıllığı eklendiğinde Bursa gözlere ve gönüllere şölen olur. Şehrin sokaklarına karıştığınızda Emir Sultan olanca vakurluğuyla selamlar sizi. Ulu Camii insan ötesi bir evrenin ilahi sesleriyle ruhunuza dokunur Bursa'da. Hükümet Konağı ve belediye binası ise genç Cumhuriyet'in umududur." ifadelerini kullandı.

Tamirat ve tadilat çalışmalarıyla tarihi korurken aynı zamanda basılı eserler yoluyla da Bursa'nın kadim tarihini kamuoyunun istifadesine sunduklarını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Fatiha okuduğumuz bir türbenin, ezan sesiyle yöneldiğimiz bir caminin, suyundan içtiğimiz bir çeşmenin kitabesinde ne yazıyor diye merak ediyoruz. 'Bursa Kitabeleri' adlı kitap sayesinde bu merakımız bir nebze de olsa gitmiş olacak. Yine Uludağ, sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin en önemli sembollerinden biri. Florası, faunası, buzul gölleri gibi kendine has özellikleriyle öne çıkan bir değerimiz. Ormanları, yaylaları, şelaleleri, yaz ve kış turizmine yönelik imkanlarıyla Uludağ, Bursa'dan ayrı düşünülmemesi gereken bir değer. 'Uludağ'ın Kadim Tarihi' adlı kitapla Bursa'nın simgesini yakından tanıyacağız. Bursalı olan ve Bursa için üreten Ömer Kaptan, iki eserle şehrimizin güzelliklerini bizlere göstermiş oldu. Ömer kardeşimize bu hassasiyeti, üretkenliği ve Bursamıza katkıları için teşekkür ediyorum."

Aslen turist rehberi olan ve iki önemli esere imza atan Ömer Kaptan ise rehberlik yaptığı dönemde karşılarına çıkan kitabelerin çok merak edildiğini belirterek, "Bursa Kitabeleri eseriyle kitabelerde hem metinsel hem sanatsal ne anlatılmak istiyor onları kamuoyuyla paylaşmış olduk. Bu iki eserin kamuoyuyla buluşmasına katkı sunan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.