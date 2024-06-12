Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği tarafından 'Katmer Şenliği' düzenlendi

Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği tarafından "Katmer Şenliği" düzenlendi.

Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Tuzaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Afyonkarahisar'ın lezzetlerinden katmer pişirilerek misafirlere ikram edildi.

Yöresel oyunların oynandığı ve yarışmaların yapıldığı şenlikte çocuklar için de aktiviteler geliştirildi.

Etkinliğe, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı.