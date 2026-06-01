Haberler

Burkina Faso'daki "timsahlı köy" ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkent Vagadugu'ya 30 km uzaklıktaki Bazoule köyünde 500 yıllık efsane nedeniyle kutsal kabul edilen timsahlar, turistlerin fotoğraf çektirip besleyebildiği bir cazibe merkezi haline geldi. Timsah gölü hem turistik nokta hem de köylüler için geçim kaynağı oluşturuyor.

Burkina Faso'daki "timsahlı köy" Bazoule, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Başkent Vagadugu'ya 30 kilometre uzaklıktaki köyde 500 yıl öncesine dayanan efsane dolayısıyla kutsal kabul edilen timsahlar, yerel halk tarafından korunuyor.

Bölgeye gelen turistler, bakıcıların kontrolünde timsahları yakından görerek fotoğraf çektirip ücreti karşılığında besleyebiliyor.

Timsah gölü ve çevresi, hem turistik ziyaret noktası hem de köy halkı için geçim kaynağı oluyor.

Köye gelen ziyaretçilerden bazıları, timsahlara dokunup fotoğraf çektiriyor.

Köylülerden Ferdinand Kobore, AA muhabirine, gölde çok büyük timsahlar olduğunu söyledi.

Timsahlara zarar vermenin yasak olduğunu belirten Kabore, "Geçmişte burada su olmadığı için kadınlar 30 kilometre yürüyor ve oradan suyu temin ediyordu. Bir gün yine kadınlar su almaya giderken timsahla karşılaştı ve onu takip ederek suyla karşılaştı. Bu nedenle timsahların öldürülmesi yasaklandı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Görüntü Türkiye sahillerinden! Dev misafiri görenler çığlığı bastı
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Endonezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı! 5 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! II. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat infilak etti
Üst düzey askeri yetkiliye Tayland'da meydan dayağı

Üst düzey askeri yetkiliye trans bireylerden sokakta meydan dayağı
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"