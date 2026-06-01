Burkina Faso'daki "timsahlı köy" ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Burkina Faso'daki "timsahlı köy" Bazoule, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Başkent Vagadugu'ya 30 kilometre uzaklıktaki köyde 500 yıl öncesine dayanan efsane dolayısıyla kutsal kabul edilen timsahlar, yerel halk tarafından korunuyor.

Bölgeye gelen turistler, bakıcıların kontrolünde timsahları yakından görerek fotoğraf çektirip ücreti karşılığında besleyebiliyor.

Timsah gölü ve çevresi, hem turistik ziyaret noktası hem de köy halkı için geçim kaynağı oluyor.

Köye gelen ziyaretçilerden bazıları, timsahlara dokunup fotoğraf çektiriyor.

Köylülerden Ferdinand Kobore, AA muhabirine, gölde çok büyük timsahlar olduğunu söyledi.

Timsahlara zarar vermenin yasak olduğunu belirten Kabore, "Geçmişte burada su olmadığı için kadınlar 30 kilometre yürüyor ve oradan suyu temin ediyordu. Bir gün yine kadınlar su almaya giderken timsahla karşılaştı ve onu takip ederek suyla karşılaştı. Bu nedenle timsahların öldürülmesi yasaklandı." diye konuştu.