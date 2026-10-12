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Burhaniye Kuyumcu'da düğünde 8 çeşit yemek ikram edildi, yüzlerce kişi ağırlandı

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Burhaniye Kuyumcu'da düğünde 8 çeşit yemek ikram edildi, yüzlerce kişi ağırlandı
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Burhaniye'nin Kuyumcu köyünde Yahya Kahya ve eşi Ayşe Kahya'nın oğlu Turgay Kahya'nın düğününde 8 çeşit yemek ikram edildi. Fırında pişirilen yemeklerin ilgi gördüğü düğünde komşuların katkısıyla Kamil Taşcı AŞ evinde yüzlerce kişi ağırlandı.

Burhaniye ilçesinde düğün yemeği kültürü devam ediyor. Kuyumcu köyünde bir düğünde 8 çeşit yemek ikram edilirken, fırında pişirilen yemekler özellikle ilgi görüyor.

Komşuların seferber olduğu düğünde yüzlerce kişi ağırlandı. Burhaniye ilçesinde, düğün yemeği kültürü devam ediyor. Özellikle köy düğünlerinde çoğunluğu fırında pişirilen yemekler ilgi görüyor. Burhaniye'de düğün yemekleri başlı başına bir kültür. Düğün yemekleri her yörede farklılıklar göstersede Burhaniye' de tatlıdan turşuya 7-8 çeşit yemek ikram ediliyor. Kuyumcu köyünde Yahya Kahya ve eşi Ayşe Kahya da oğulları Turgay Kahya'nın düğününde 8 çeşit yemek ikram etti. Geleneklerin devam ettiğini kaydeden Yahya Kahya, "Düğün yemeklerinde çeşit boldur. Bazı yemekler fırında pişirildiği için dahada lezzetli olmaktadır. Düğünümüze katılanlara teşekkür ediyoruz. Köyümüzdeki Kamil Taşcı AŞ evinde yüzlerce konuğumuzu ağırladık" dedi. Düğüne katılan Namık Kemal Gedikoğlu da, "Düğün yemeklerimiz meşhurdur. Bugünde Kuyumcu köyündeyiz. Yemekleri hazırlayanlara teşekkür ediyoruz" dedi. Hamdi Mengi ise, "Düğünler de tatlıdan tuzluya 7-8 çeşit yemek yapılıyor. Bugün de Kuyumcu' da düğün yemeğine katıldık. Evlenen gençlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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