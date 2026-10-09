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Burhaniye'de mahalle sakinleri Kaptan Dede Türbesi'ni imeceyle yeniledi

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Burhaniye'de mahalle sakinleri Kaptan Dede Türbesi'ni imeceyle yeniledi
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Burhaniye'nin Geriş Mahallesi Hamdi Bey Caddesi'nde bulunan Kaptan Dede Türbesi'nde imeceyle yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Tamir, onarım, boya ve badanayla daha temiz ve bakımlı hale gelen türbeye katkı sunan mahalle sakinlerine teşekkür edildi.

Burhaniye ilçesinde, Geriş Mahallesi Hamdi Bey Caddesi'nde bulunan ve halk arasında Kaptan Dede Türbesi olarak anılan türbede imece ile bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Türbenin gerekli tamir ve onarımları yapılırken boya ve badana çalışmaları da gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından türbe daha temiz ve bakımlı bir görünüme kavuştu.

Yenileme sürecinde mahalle sakinlerinin gösterdiği imece ve dayanışma ise çalışmaya ayrı bir anlam kattı. Geriş Mahallesi sakinleri, ortak bir manevi değere sahip çıkmak için el ele vererek mahalle kültürünün güzel bir örneğini ortaya koydu. Kaptan Dede Türbesi'nin yenilenmesine katkı sunan mahalle sakinleri ve emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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