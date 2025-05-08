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Burdur'da Sanat Sokağı Bahar Etkinliği Düzenlendi

Burdur'da Sanat Sokağı Bahar Etkinliği Düzenlendi
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Burdur'da 'Sanat Sokağı Bahar Etkinliği' kapsamında ilkokul öğrencileri, bahar temalı resimlerle Yeni Mahalle Meteoroloji Sokağı'nı süsledi. Öğrenciler, öğretmen adayları ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik doğaya duyarlılık geliştirmeyi amaçladı.

BURDUR'da 'Sanat Sokağı Bahar Etkinliği' kapsamında ilkokul öğrencileri Yeni Mahalle Meteoroloji Sokağı'nı 'bahar' temalı resimlerle süsledi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Proje Topluluğu, Burdur Belediyesi ile Cumhuriyet İlkokulu öğrenci, öğretmen ve velilerinin katılımıyla 'Sanat Sokağı Bahar Etkinliği' düzenlendi. Yaşam temelli öğrenme kapsamında öğrencilerin velileriyle verimli zaman geçirirken, çevreye ve doğaya karşı duyarlılık geliştirmesi, çevrenin önemine yönelik farkındalık sağlanması hedeflenen projenin ikinci etkinliği Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Öğrencilerle öğretmen adayları Yeni Mahalle Meteoroloji Sokağı'nı 'bahar' temalı resimlerle süsledi. Resimleme sonunda öğrenciler, öğretmenler, veliler ve öğretmen adayları müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Projeyle ilgili konuşan öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Demir, "Amacımız Eğitim Fakültesi'ndeki öğretmen adaylarımızla, ilkokuldaki öğrencileri ve öğretmenleri bir araya getirerek eğlenceli eğitim ortamı yapmaya çalıştık. Bahar temasıyla tuval olarak düşündüğümüz sokağı çocuklarımız içinden geldiği gibi resimlemeye çalıştı. Öğretmen adayı arkadaşlarımız da hem tecrübe kazandı, hem eğlendi. Etkinliğimize veliler de katıldı" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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