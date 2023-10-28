Burdur Belediyesi Cumhuriyet Konserleri başladı
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Burdur Belediyesi'nin düzenlediği 'Cumhuriyet Konserleri'nin ilk gününde Burdurlu sanatçı Nurcan Altınok sahne aldı. Altınok, Burdur Gölü'nün kurumasına dikkat çekmek için 'Burdur Gölü Kurumasın' isimli şarkısını seslendirdi.
Burdur Belediyesi'nin düzenlediği ' Cumhuriyet Konserleri'nin ilk gününde Burdurlu sanatçı Nurcan Altınok sahne aldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde Altınok sevilen eserlerini hemşehrileriyle seslendirdi. Burdur Gölü'nün kurumasına dikkati çekmek için rap tarzı ' Burdur Gölü Kurumasın' isimli şarkısını söyleyen Altınok, yoğun ilgi gördü. Konser sonrası Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Altınok'a çiçek verdi, Burdurlular'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat