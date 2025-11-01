Haberler

Bünyan Değirmeni Restore Edilerek Turizme Kazandırılıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve uzun yıllar atıl kalan Bünyan Değirmeni, belediye tarafından restore edilerek bölge turizmine katkı sağlayacak bir alan haline getiriliyor. Değirmenin yanındaki köprünün de yenilendiği projede, doğayla iç içe bir turizm alanı oluşturulması hedefleniyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan ve belediye tarafından restore ettirilen değirmenin çarkı bölge turizmi için dönecek.

Aşağı Gergeme olarak bilinen bölgede, önünden Sarımsaklı suyu geçen ve yanındaki şelaleyle doğayla iç içe olan Bünyan Değirmeni, uzun yıllar bölge halkına hizmet verdi.

Yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olan değirmeni tekrar canlandırmak için harekete geçen Bünyan Belediyesi, bir yılda değirmeni restore ettirerek yok olmaktan kurtardı.

Proje kapsamında, değirmenin yanındaki betonarme köprü de yıkılarak kemerli bir köprü inşa edildi. İnsanların vakit geçirebileceği bir turizm alanına dönüştürülen değirmen, bahçe düzenlemesinin ardından ziyarete açılacak.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, AA muhabirine, halk arasında "Bünyan Değirmeni" olarak bilinen ve restore ettirdikleri 100 yıllık değirmenin, bahçe düzenlemesinin ardından bölge turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Belediye Başkanlığının ilk aylarında Bünyanlı bir mimarın bu projeyle kendilerine ulaştığını anlatan Metin, "Bünyan Değirmeni tam 100 yıllık bir yapı. Birçok bölümü yıkılmış, yok olmaya yüz tutmuştu. Bünyanlı hemşehrimiz Ayşegül Aydın mükemmel bir proje getirdi. 'Bünyan'a hizmet etmek istiyorum. Bu proje buraya mükemmel olur.' dedi ve o şekilde yola çıktık. Projesini çizdi ve değirmenimizi yaptı." diye konuştu.

Değirmenin restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Metin, şunları kaydetti:

"Değirmenin önünde de betonarme bir köprü vardı, onu da yıktık ve taştan kemerli Selçuklu mimarisi bir köprü yaptık. Değirmenimizin inşaatı bitti, ufak tefek rötuşları kaldı. İçerisinin tefrişatını yapacağız ve yakında hizmete açacağız. Değirmen Aşağı Gergeme bölgesinde. Önünden ırmak, yanından büyük bir şelale akıyor, karşısı meyve ağaçları. Kuş sesinden başka bir ses duyamadığımız bir mekan. Burasını açtığımızda Kayseri buraya akacak. Sesiz, sakin ve doğal bir güzelliği olan bölge. Projeyle 100 yıllık bir geçmişi olan tarihi değirmenimizin çarklarını farklı bir şekilde tekrar döndüreceğiz. Hem Kayseri'nin hem de Bünyan'ımızın hizmetine sunacağız."

"40 yıldır atıl durumdaydı ve statik olarak problemleri vardı"

Proje fikrini ortaya koyan ve restorasyonu yapan mimar Ayşegül Aydın da memleketinin önemli değerlerinden 100 yıllık değirmeni yok olmaktan kurtararak turizme kazandırdıkları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yapının aslını bozmadan modern mimari tekniklerini projede kullandıklarını anlatan Aydın, "Değirmen binası yaklaşık 40 yıldır atıl durumdaydı ve statik olarak problemleri vardı. Projeyi oluştururken tescilli bir yapı olmamasına rağmen, tarihi bir değeri olduğu için minimum müdahale yöntemini belirledik. Önce statik olarak güçlendirdik, ardından işlevsel ihtiyaçlarını karşıladık. Sonunda da bu güzelliği ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Kültür Sanat
