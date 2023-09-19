Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın başrolünde olduğu 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyununun prömiyeri yapıldı

Ünlü oyuncular Buğra Gülsoy ile Serhat Teoman'ın başrolleri paylaştığı 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyununun prömiyeri Zorlu PSM'de gerçekleşti. Sam Shepard'ın 'True West' eserinden uyarlanan oyun, izleyicilerin yoğun ilgisini çekti.

Ünlü oyuncular Buğra Gülsoy ile Serhat Teoman'ın başrolleri paylaştığı "Cırcır Böcekleri İtler ve Biz" oyununun prömiyeri yapıldı.

Sam Shepard'ın 1980'de kaleme aldığı ve yazıldığı günden itibaren dünyada sahnelenen "True West" eserinden uyarlanan oyun, Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluştu.

Çevirisini Yıldırım Türker'in yaptığı oyunu, Mert Öner yönetti. Teoman ve Gülsoy'a sahnede Burak Sarımola ile Ayşe Lebriz Berkem de eşlik etti.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği tek perdelik oyunda, biri şehirli, eğitimli ve senarist, diğeri ormana sığınan özgür ruhlu bir hırsız iki kardeşin birbirini tanıyıp keşfetmesi işleniyor.