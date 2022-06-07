Bu müzede yok yok - Haberler

Bu müzede yok yok

Uzungöl'de bulunan Dursun Ali İnan müzesi sıra dışı yapısıyla ilgi odağı oluyor

Müzede, balmumundan yapılan kemençe çalıp söyleyen kemençeci heykelinin yanı sıra ağaçtan yapılan gezi amaçlı "Tahtabüs" en çok dikkat çeken eserler

TRABZON - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de turizmci Dursun Ali İnan tarafından ilginç taşlar ve ağaç köklerinden yapılan hayvan figürleri ile tarihi eserlerin yer aldığı ' Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi' bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.

Müze'de yöresel mimariye bağlı kalınarak yapılan ahşap Uzungöl evi, Dursun Ali İnan'ın otuz yıldır topladığı yöresel - arkeolojik eserler, doğadan topladığı ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar, Uzungöl'ün tarihi, kültürü, coğrafyası, faunası, florası, sosyal yaşamı ve daha birçok özelliği hakkında yazılı ve görsel içerik yer alıyor.

Müzede ayrıca balmumundan yapılan kemençe çalıp söyleyen kemençeci heykeli oldukça ilgi görüyor. Android Kemençeci heykeli, hem kemençe çalıyor hem de türkü söylerken gözleri, ayakları, parmakları, kafası ve bütün vücudu ile müziğin ritmine göre hareket ettiriyor.

Müzede bölgenin kültür yaşantısını yansıtan eserlerin yanı eski radyolar, telefonlar, plaklar, fotoğraf makinaları gibi onlarca farklı eserler de yer alırken ağaçtan yapılan gezi amaçlı üzeri açık "Tahtabüs" otobüste oldukça dikkat çekiyor.

Müzenin 2019 yılında hizmete girdiğini ve 650 kadar eserin bulunduğunu belirten Dursun İnan'ın oğlu Mehmet İnan, "Müze, 29 Eylül 2019 yılında açıldı. İçerisinde 650 parça eser bulunuyor. Büyük çoğunluğu bölgede toplanan eserlerden oluşuyor. Bölgede kullanılan yiyecek, içecekten tutun da bölgenin kültürünü anlatan eşyaları müzemizde görebilirsiniz. Bu serler babamın 30 yıllık çalışması sonucu toplandı ve gelecek nesillere aktarma adına böyle bir çalışma yapıldı. Aynı zamanda Uzungöl'ün doğal güzelliklerinden çok öte kültürel değerlere sahip olduğunu düşünüyoruz. Müze projesiyle aynı zamanda Uzungöl'ün tabiatını, kültürünü bir arada tutmanın çabası içindeyiz. Müzemizde dört adet silikondan yapılmış heykel var. Bunlardan biri babaannemin, diğeri dedemin heykeli aynı zamanda babamın da heykeli mevcut. Kemençenin de heykelini yaptık, bu anlamda dünyada yapılan ilk eserdir. Hem kemençe çalıyor hem ayakları oynuyor yöremizin kültürel değeridir. Trabzonspor bu sezon şampiyon olduğu için Trabzonspor forması giydirdik" dedi.