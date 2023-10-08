Breaking Bad Yaratıcısından Yeni Bilim Kurgu Dizisi

Breaking Bad dizisinin yaratıcısı Vince Gilligan, yeni bir bilim kurgu dizisi projesiyle karşımıza çıkıyor. Dizi, Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde de yer alan Rhea Seehorn'un başrolünde olduğu aynı evrende geçiyor. Gilligan, dizinin çekimlerini New Mexico Alberque'de gerçekleştiriyor. Dizi hakkında detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.

Breaking Bad dizisinin yaratıcı yapımcısı Vince Gilligan, şimdi de sürpriz bir dizi projesiyle karşımızda. Aynı evrende geçen Better Call Saul dizisinde karşımıza çıkan Rhea Seehorn (Kim Wexler) dizinin başrolleri arasında. İlginç olan ise Breaking Bad dizisi ile New Mexico Alberque'de dizi çekmeye devam eden Gilligan, yeni dizisinde de evinden ayrılmıyor.

Gilligan, Breaking Bad dizisi sonrası şimdi de bilim kurgu dizisi ile karşımızda

Uzun yıllardır Breaking Bad dizisi ile hayatımızda önemli bir yere sahip olan Vince Gilligan, yeni bir hikayeye tanıdık yüzlerle giriyor gibi. Gilligan yaptığı açıklamada dizinin ilk sezonun çekimlerinin neredeyse tamamladıklarını açıkladı. Ancak araya giren Holywood senarist ve oyuncu grevleri dizinin gecikmesine neden oldu.

Buna karşın Gilligan çekimlere yeniden başladıklarını da müjdeledi. Ünlü yapımcı röportajında dizinin yumuşak bir bilim kurgu olduğunu açıkladı. Ancak şu an için dizinin New Mexico Alberque'de geçtiği dışında bir bilgi sızmış değil.

Son olarak Better Call Saul ile önemli bir başarı kazanan yapımcı, eski dizisinin dünyasından artık tamamen koptu. Ancak oyuncu ve mekan seçimlerine bakılacak olursa çok uzağa da gitmiş değil gibi görünüyor.

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Aslında Vince Gilligan bilim kurgu yapımların çok da uzak değil. Breaking Bad yapımcısı daha önce de X-Files dizisinde de uzun yıllar ortak yapımcı olarak çalıştı.

Dizi hakkında pek ipucu vermeyen Gilligan, yapımın yaşadığımız dünyada geçtiğini söyledi. Ancak ilk bölümden itibaren bu dünyanın çok farklı bir versiyon olduğunu anlayacağımızı da ekledi.

Özellikle Better Call Saul ile iyi bir performans ortaya koyan Rhea Seehorn'un nasıl bir rol ile karşımıza çıkacağı da merak konusu. Şu an için Vince Gilligan'ın yumuşak bilimkurgu diye açıkladığı dizinin nerede ve ne zaman yayınlanacağı belli değil.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Breaking Bad ve Better Call Saul dizisi ile ustalığını kanıtlayan Gilligan yeni dizisi ile de başarı kazanabilir mi?