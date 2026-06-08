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Bozyazı'da genç yetenek eserlerini sanatseverlerle buluşturdu

Bozyazı'da genç yetenek eserlerini sanatseverlerle buluşturdu
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Gazi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Açelya Ahsen Ökmen'in resim sergisi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla açıldı. Şahin, genç yeteneği tebrik ederek sanatsal faaliyetlerin eğitime katkısını vurguladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Gazi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Açelya Ahsen Ökmen tarafından hazırlanan resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Bozyazı'da genç yeteneklerin sanatsal çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Şahin, çalışmalar hakkında öğrenci Açelya Ahsen Ökmen'den bilgi aldı.

Eserleri beğeniyle gezdiğini belirten Şahin, öğrencinin sanata olan ilgisi ve ortaya koyduğu çalışmaların takdire değer olduğunu ifade ederek kendisini tebrik etti. Öğrencilerin yeteneklerinin erken yaşlarda keşfedilerek desteklenmesinin önemine dikkat çeken Şahin, sanatsal faaliyetlerin eğitim sürecine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Sergi açılışında öğrencinin ailesi de yer alarak Açelya Ahsen Ökmen'in heyecanına ortak oldu. Şahin, öğrencinin başarısında emeği bulunan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Programın devamında ilçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başarılı öğrencileri kutlayan Şahin, akademik, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda elde edilen başarıların ilçe adına gurur kaynağı olduğunu belirterek öğrencilerin başarılarının devamını diledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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