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Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri'nde Geri Dönüşüm Kostüm Tasarımı

Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri'nde Geri Dönüşüm Kostüm Tasarımı

Kültür Sanat Haberleri

Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri kapsamında düzenlenen 'Doğa İçin Tasarla' atölyesinde öğrenciler geri dönüştürülebilir malzemelerden kostüm tasarımı yapmayı öğreniyor. Eğitmen Esin Özyetkin ve terzi Hatice Çalışkan'ın gözetiminde gerçekleşen atölye çalışmasında çocuklar hem öğreniyor hem de üretiyorlar.

Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri kapsamında başlayan "Doğa İçin Tasarla" atölyesinde küçük öğrenciler geri dönüştürülebilir malzemelerden kostüm tasarımı yapmayı öğreniyor.

Öğrencilerin yaz boyunca tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla düzenlenen yaz atölyeleri "Doğa İçin Tasarla" atölyesi ile devam ediyor. 9 yaş ve üzeri ile 11 yaş ve üzerindeki öğrencilerin katılımıyla devam eden atölye çalışmasında çocuklar geri dönüştürülebilir malzemelerden kostüm tasarımı yapıyor.

Eğitmen Esin Özyetkin ile terzi Hatice Çalışkan'ın gözetiminde devam eden atölye çalışmasında çocuklar hem öğreniyor hem de üretiyorlar.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Bozüyük Belediyesi Hatice Çalışkan Kültür Sanat Haberler

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