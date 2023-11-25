Bozcaada Kalesi'nde Arkeolojik Kazılar Yapıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Bozcaada Kalesi'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda, kaledeki kültürel katmanlaşma hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Kazılar, kalede Bizans ve Roma dönemlerinde yerleşim olduğunu ve hatta Geç Tunç Çağı'nda da kullanıldığını ortaya koydu.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi Bozcaada Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda, kültürel katmanlaşmayla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Kalenin ilk yapımı öncesi Bizans ve Roma dönemlerinde de iskan gördüğü ve hatta Geç Tunç Çağı sırasında da yerleşildiğine dair bulgular ortaya çıktığı bildirildi.

Bozcaada Kalesi'nde Tenedos Kazıları kapsamında 2023 yılında ilk kez arkeolojik kazılar gerçekleştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Takaoğlu başkanlığındaki bir ekiple gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında Bozcaada Kalesi'nin kültürel katmanlaşması hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Yapılan çalışma, Venedikliler tarafından inşa edilen ve Osmanlı Dönemi'nde değişikliklere uğrayan Bozcaada Kalesi'nin ilk yapımı öncesi Bizans ve Roma dönemlerinde de iskan gördüğü ve hatta Geç Tunç Çağı sırasında da yerleşildiğine dair bulgular ortaya koydu. Arkeolojik kazı çalışmaları ayrıca kale içinde günlük yaşam konusunda da bazı sevindirici buluntular sundu.

'ARKEOLOJİK KAZILARIN KATKILARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Turan Takaoğlu, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Bozcaada Kalesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Çanakkale Boğazı girişini kontrol eden ve konumu gereği Osmanlı Dönemi boyunca önemli askeri ve siyasi olaylara sahne olmuş Bozcaada Kalesi, kendi hikayesini iyi anlatan bir Kale Müze olarak değerlendirilmeyi hak etmektedir. Bunun için kale içinde varlığı bilinen, kısmen korunmuş veya şimdilerde toprak altında kalmış Kale Cami, hamam, levazım deposu, sarnıç, cephanelik ve çeşme gibi yapıların gün ışığına çıkarılması, ihya edilmesi ve ayağa kaldırılması gerekir. Bozcaada Kalesi içindeki yapılar ve kale de yaşam ve konusunda Osmanlı arşivleri, seyyah kayıtları ve Çanakkale Savaşı sırasında ada da bulunan itilaf devletleri askerlerinin günlüklerinde yer alan bilgilerin arkeolojik kazılarla desteklenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Tarihi belgelerin anlatmadığı bilgilere ulaşmak konusunda arkeolojik kazıların katkıları büyük önem taşımaktadır" dedi.

Prof. Dr. Turan Takaoğlu ayrıca, son yıllarda Çanakkale'de Kilitbahir, Seddülbahir ve Bigalı kalelerinde arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara dayalı oldukça başarılı kale restorasyon ve teşhir uygulamaları yapıldığını ve etkileyici bir hikayeye sahip Bozcaada Kalesi'nin de bir gün benzer güzel bir kaderi paylaşacağını umduğunu dile getirdi.